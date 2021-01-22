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22.01.2021 - 15:58 | | DHA

Son dakika! Cinsiyet değiştirmek için doktora gitti! Şoke eden gerçeği öğrendi

İskoçya’nın Airdrie kentinde yaşayan bir kadın cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak için doktora gitti ama çok kötü bir haber aldı. 260 kilo ağırlığındaki AJ adlı kadın kilo vermemesi durumunda 5-10 yıl içinde ölebileceğini öğrendi.

Son dakika! Cinsiyet değiştirmek için doktora gitti! Şoke eden gerçeği öğrendi

Birleşik Krallığa bağlı İskoçya’nın Airdrie kentinde yaşayan 260 kg ağırlığındaki AJ adlı kadın cinsiyet değiştirmek için uzamana başvurdu. 6 yıldır hiç evden çıkmayan ve  günlük 5 bin kaloriyle beslenen AJ, acı haberi doktorlardan aldı. 

AJ, vücudunun kendisini yansıtmadığını ifade ederek, "Cinsiyet değiştirmek istedim. Ancak aşırı kilolarım buna engel olmakla birlikte ne zaman öleceğimi de öğrenmiş oldum" dedi. Doktorlar, AJ'nin olduğu gibi yemeye devam etmesi durumunda, aşırı kilodaki kadının 5 veya 10 yıl içinde ölebileceğini söyledi.

Öte yandan, Birleşik Krallık genelinde 35 milyon dolayında aşırı kilolu kişi bulunuyor. Araştırmalara göre obezite hastalarının yüzde 37’sinin koronavirüsten ölme riski bulunuyor.

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