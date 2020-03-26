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26.03.2020 - 16:11 | | AA

Son dakika... 'Corona' fırsatçılarına geçit yok! 25 ilde 75 kişi tespit edildi

Son dakika gelen bilgilere göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, 10 günde 25 ilde koronavirüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi hakkında işlem yapıldı.

Son dakika... 'Corona' fırsatçılarına geçit yok! 25 ilde 75 kişi tespit edildi

KOM birimlerince düzenlenen operasyonlarda 285 bin maske, 65 bin çeşitli ebatta dezenfektan, 11 ton kimyasal madde, 750 şişe kolonya, 4 bin 375 litre etil, 340 litre metil alkol ele geçirildi.

Karabük'te çekirge istilası korkuttuKarabük'te, ortaya çıkan binlerce çekirge belediye tarafından ilaçlanarak temizlendi. İran ve Irak'ı istila eden çekirgelerin gündemde olması dolayısıyla korkuya neden oldu.
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