Son dakika! Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı ardından Bakan Koca konuştu

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alındığı Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, Kovid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi...

Alınan önlemler ve veriler doğrultusunda girilecek normalleşme süreci hakkında açıklamalar yapan Bakan Koca'nın sözlerinden satır başları şöyle:

Türkiye'miz corona virüs mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Bu hafta önemli bir gelişme daha oldu. İyileşen hasta sayımız, corona virüs vaka sayısını aştı.

Şimdi altını çizerek söylüyorum. Corona virüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Tedbir almak ikinci dönemde başarının garantisidir. Virüs hala şu anda aramızda dolaşmaya devam edecektir. Vaka sayısı düşüşe geçti artık bazı değişikliklere gidebiliriz. Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili tehlike devam etmektedir.

Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır.

YENİ DÖNEM: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

Eğer bugüne kadar tedbirlere sıkı bir şekilde uymasaydık, mücadelenin ikinci dönemindeyiz diyemezdik.

Şimdi yaşama alanımız genişliyor ama tedbirleri de bu ölçekte genişletiyoruz.

Başlayan yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların sadece biraz esnediği dönemdir.

Salgın yeni ölümlerle ilk başarıları sıfırlayabilir, bunu başka ülkelerde gördük. Corona virüs tehdidi ortadan kalkmış değildir. Bu taşıyıcının ortadan kalkmasıyla gerçekleşir.

Bu sebeple 2020 öncesi anlamında normal hayata dönüş fikri bütün dünyada yanlış görülüyor. Esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz. Yeni normal için büyük bir motivasyon sağlamalıyız.

Salgınla mücadelede birinci dönemde hedefimizi salgını kontrol altına almaktı. İkinci dönemde ise hedef, hayatı yeniden düzenlemektir.

"Kontrollü Sosyal Hayat" ifadesi yeni dönemin bir özetidir. Bir arada olduğumuz tüm alanlar için 'kontrollü sosyal hayat' geçerli olacak.

Kontrollü sosyal hayata uyulacak 2 temel kural var:

Mutlaka maske kullanacağız

Sosyal mesafeye uyacağız.

İki tedbir birbirini tamamlayan tedbirlerdir. Fiziki etkileşimi asgariye indirmeliyiz. Toplumumuz yeni hayat için akılcı çözümler üretecektir.

MASKE SATIŞI DETAYLARI

Yeni bir normalleşme sürecinde daha bir serbestliğin olduğu dönemde maske ihtiyacı daha fazla olacak. Maskesiz dışarı çıkılmamalı. Özellikle eczanelerden 160 milyon dağıtım yapıldı. Yeni dönemde daha fazla ihtiyaç olacak. Bu ihtiyacı gidermek anlamında taban fiyatı belli olan dönem olacak. Birçok yerden maske almanın önü açıldı. Ticaret Bakanlığı taban fiyatı açıklayacaktır.

AÇILACAK SEKTÖRLERLE İLGİLİ TEDBİRLER

Her bir meslek grubuna rehberler hazırlanacak. İşletmelerin uyması gereken kurallar Bilim Kurulu açıklayacak. Bu rehberler işletmelerde asılı olacak.

LİGLERİN BAŞLAMASI İLE İLGİLİ TEDBİRLER

Bilim Kurulu henüz bu konuyu görüşmedi. Sayın Başkan'la bir görüşmemiz oldu. Özellikle futbol hassas bir konu. TFF özgür iradesiyle karar aldı. Herhangi bir katkıda bulunmak istemediğimizi de iletmiştik. Bundan sonraki sorumluluk da TFF'nindir.

TOPLU CORONA VİRÜS TARAMALARI

Temelde hem PCR hem de antikor testi yaparak geniş bir çalışma olacak. Bütün Türkiye'yi kapsayan bir çalışma olacak. 150 bin kişi taranmış olacak. Hem PCR hem de antikor taraması. Çok geniş çaplı bir arama olacak. Gelecek hafta sahada tarama başlayacak.

İKİNCİ DÖNEMDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yeni dönemde sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanacak. Önümüzdeki dönemde bir değişiklik olursa açıklama yapılır. Sokağa çıkma yasağı tedbirinin devam etmesinden yanayım.

11 MAYIS'TA AVM'LERİN AÇILMASI

Bilim Kurulu'nın AVM'nin kapatılması değil işletmelerin kapatılması kararı olmuştur. AVM'lerde restoranlar, kafeler açık olmayacak.

AVM'lerde bulunabilecek kişi sayısını tespit edeceğiz. Bununla ilgili rehberler yayınlanacak. Bir takım esaslar işletmelerde asılı olacak. AVM'lerde belli sayıdaki kişi sadece girebilecek. Yeni dönemin bazı kuralları olacak.

Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak"

SEYAHAT YASAĞININ KALDIRILDIĞI İLLER

Vaka sayısı, vefat sayısı, bulaşıcılığı gösteren oran çalışması... Bütün bunlar iki ilimizde azalan oranlar eşliğinde bu yasakları kaldırdık.

(Remdesivir) Bu ilacı 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç.