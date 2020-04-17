Son dakika... Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi I Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınan toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alındı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin gizli kahramanlarıdır. Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Yayılmanın önünü kesemezseniz tedavinin sonucunu alamazsınız. Evinizde kalın kendinizi koruyun sevdiklerinizi koruyun.

Sizlere ilk vakamızdan, hastalığın bulaştığı şemayı göstermiştim. İşte bu vaka her hasta için çalıştığımız filyasyonun bir örneğiydi.

Filyasyon oranı yüzde 97.5'e ulaştı.

Erken ilaç tedavisi olumlu sonuçlar verdi.

Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu toplum olarak bir kez daha test etmiş olduk. Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken tedaviye başladık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda tedavinin sonucunu gördük.

Erken tedaviye başlamanın bir başka sonucu da hastanın zatürreye dönüşme hızıdır. Bu doğal olarak yoğun bakım ve entübasyona da yansımıştır.

Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkışını kısıtladık. Bu tedbirler netice vermektedir. Bu kısıtlama sonucunda ileri yaşta pozitifte belirgin azalma gözlenmiştir. Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü.

Hastanelerimizde sağlık personelimiz aynı hız ve gayrette görevine devam etmektedir. Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Ancak bu artış hızımızın düştüğünü gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır.

Bu saat itibariyle bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam test sayımız 558 bin 413 oldu.

(Önümüzdeki hafta kısıtlama var mı?)

Zannederim haftaya gündeme gelir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil. Tavsiye kurumu. 23 Nisan'la ilgili de gündeme gelmedi. Zannederim ki haftaya gündem olabilir.

Özellikle altını bir kaç kez çizdim. Şu anda tablomuz hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiğini, sağlık kuruluşlarımızın doluluk oranı şu dönemde stabilleşti. Bu tablo sevindirici.

(Tomografi sonucuna göre pozitif teşhisi konuyor mu?)

Bir başından beri bilim kurulu'muzun öneri ve yaklaşımlarıyla götürmeye çalıştık. Hangi hastanın şüpheli görüleceği, COVİD'li olduğu gün be gün bu algoritmanın değiştiğini bilmiş olalım. Hem şüpheli vakayı hem tedaviyi sürekli güncelleyen tüm Türkiye'de hekim arkadaşların, kamu, özel ve üniversite hastaneleri dahil, herkesin 1 hastaya ne zaman test yapılması, ne zaman entübe edilmesi gibi konular stabilize edildi. Şırnak'taki hekim de Kars'taki hekim de, hastaya yaklaşımı Bilim Kurulu tarafından rehber eşliğinde stabilize edildi. Yeni tedaviye başladığımızda tüm Türkiye'de başlamış oluyoruz. Semptomu varsa, hastayı şüpheli görüyoruz. Tomografide bulgu olma durumu zorunlu değil. Temaslı ve semptomu varsa bizim için o da şüpheli. İlla tomografi pozitif olunca test yapılır diye bir kural yok.

(Ercüment Ovalı'nın sosyal medyadaki ilaç açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?)

Dünyadan farklı yaptığımız uygulamalar var. Hem ilaç uygulaması hem devamında hasta erken dönemde semptomu olduğunda, dünyadan farklı olarak ücretsiz bir şekilde uyguladığımız ilaçtan bahsediyorum.

Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz. İnsanlık için çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Klinik araştırma için 23 Mart'taki çağrımıza cevap verilmedi. Sosyal medya üzerinden uluslararası bir ilacın tavsiyesi böyle yapılamaz. Söz konusu ilaç bir firmanın patentli ilacı... İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz.

Dünyada filyasyonu bu kadar yapan tek ülkeyiz. Sadece İstanbul'da 1200 araçlı ekip görev yapıyor.

Tedavide nasıl davranılması gerektiğini biz artık iyi biliyoruz. Hastalığı artık çok iyi biliyoruz. Kendi algoritmamızı geliştirdiğimizi çok net söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta pik noktasına ulaşabiliriz. Vaka artış hızı düşüyor. Yeni bir dalgalanmanın olmaması için de milletimizin gevşememesi lazım.

Bugün itibarıyla maske kodu gelmediğine dair şikayetler var. Neler söylemek istersiniz?

Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler.