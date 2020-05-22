Son dakika... Corona virüs sonrası bu da oldu! Avcılar'daki berberde çalışmaya başladı...

Son dakika haberine göre, corona virüs ile mücadele kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berber ve kuaförler 51 gün sonra bu hafta başında iş başı yaptı. Kontrollü normalleşme kapsamında açılan berberler yeni dönemde kendilerine tebliğ edilen önlemleri uygulamaya başlarken, Avcılar’daki bir berber bunlara ek önlem olarak bir sağlık görevlisini de işe başlattı. Berber Öztürk Karahan, dükkanının üzerine “İşyerimizde corona virüs tedbirlerimiz ve hijyen çalışmalarımız kendi sağlık personelimiz hemşiremiz tarafından tam gün takip ve kontrol edilmektedir” pankartını astırdı.

Erkek berberinde göreve başlayan hemşire Yeter Mercan, gelen müşterileri ateşlerini ölçerek içeri alırken, bunların dezenfektan kullanmasını ve ayaklarına galoş giymesini istiyor. Ayrıca virüs ile ilgili alınan önlemlerle ilgili bilgiler de veriyor. İşyerinde diploması asılan Mercan, 25 yıllık sağlık görevlisi olduğunu belirterek, “Kıramayacağım bir insan olan Öztürk Karahan, herkesin bu salgından çok tedirgin olduklarını belirterek iş teklifi ile yanıma geldi. Gelen müşterilerin ateşini ölçüyoruz, dezenfektan kullandırıyoruz, ayaklarına galoş giymelerini sağlıyoruz. Güvenle bize bakıyorlar. Henüz olmadı ancak, yüksek ateşle gelen olursa direkt hastaneye yönlendiririz. Şimdiye kadar hep güzel tepkiler aldık” dedi. Müşterilerden Zakir Doğan, berberde elinde ateş ölçer bulunan erkek hemşire görünce çok şaşırdığını ancak, bu uygulamanın yerinde olduğunu söyledi.

İşyeri sahibi Öztürk Karahan, berber dükkanlarının ruhsatında sağlık tesisi diye yazıldığını, bu meslek grubunun her zaman sağlık görevlilerinden destek alması gerektiğini belirtti. Karahan, şöyle dedi:

“Corona virüs nedeniyle sağlıkçı bir arkadaşımızı kadromuza aldık. Buraya gelen müşterilerimizin yanı sıra ve bizler rahat olalım dedik. Arkadaşımız müşterinin ateşini ölçüyor, göz takibi ile durumuna bakıyor. Gerekirse hastaneye yönlendirir. Sterilizasyon çalışmalarımızı da bu arkadaşımız yapıyor. Burada ve evimize gittiğimizde artık daha rahat gidiyoruz. Güzel tepkiler aldık.”