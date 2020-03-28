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28.03.2020 - 13:52 | | DHA

Son dakika... Corona virüs şüphesiyle banka şubesi kapatıldı

Gelen son dakika haberine Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, özel bir bankanın şube müdürü G.E. ateşi 39 dereceye yükselince ‘corona virüs’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 6 çalışan 14 günlük karantina süresi için evlerine gönderilirken, önlem amaçlı dezenfekte edilen banka şubesi, geçici olarak kapatıldı.

Son dakika... Corona virüs şüphesiyle banka şubesi kapatıldı

Son dakika haberine göre, Bozüyük ilçesindeki özel bir bankanın şube müdürü G.E., dün aniden rahatsızlandı. Ateşi 39 dereceye çıkan kadın, corona virüs şüphesiyle Eskişehir’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bankada çalışan 6 personel de 14 günlük karantina için eve gönderildi.

Banka şubesi ise önlem amacıyla dezenfekte edilerek, kapatıldı. Banka, müşterilerine gönderdiği mesaj ile şubenin geçici olarak hizmetlerine ara verdiğini bildirerek, “Değerli müşterimiz, bizim için her şeyden öncelikli olduğu bilinciyle, corona virüs tehlikesine karşı Bozüyük Şube'mizde hizmet vermeye geçici bir süre ara vermiş bulunmaktayız. Şubemiz hizmet vermeye başladığında sizi tekrar bilgilendireceğiz. Bu süreçte işlemlerinizi diğer şubelerimizden, ATM'lerimizden mobil ve internet şubesinden gerçekleştirebilirsiniz” denildi.

Ayrıca bankanın pencerelerine de bilgilendirme yazıları asılarak müşteriler, Bilecik kent merkezindeki şubeye yönlendirildi. Banka müdürü G.E.’ye yapılan corona virüs testinin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

Giriş çıkış jandarma kontrolünde! Kimseye izin verilmiyor...Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, Corona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Rize'de ise, 'corona virüs' salgını nedeniyle ölüm vakasının gerçekleşmesi üzerine karantinaya alınan merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köyde hayat durdu. Cami hoparlörlerinden anonslarla vatandaşların karantina kurallarına uyması istenirken, sağlık ekipleri de ev ev dolaşarak yüksek ateş ve öksürük gibi şikayetleri olanları belirlemeye çalışıyor.
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