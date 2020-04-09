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09.04.2020 - 19:20 |

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Türkiye'de corona virüste son durum belli oldu.

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti

 Ayrıntılar birazdan...

Mersinliler evde kaldıTüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, kentin en işlek caddeleri de büyük oranda sessizliğe büründü. Evde kal çağrılarına uyan Mersinliler, vaka sayısının da az olmasını sağladı. Şu anda büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda olan Mersin'de bir kişi hayatını kaybetti.
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