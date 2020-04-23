Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 962 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 115 hasta vefat etti, 2 bin 14 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 791 bin 906, toplam vaka sayısı 101 bin 790, toplam vefat sayısı 2 bin 491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1816, toplam entübe hasta sayısı 982, toplam iyileşen hasta sayısı 18 bin 491 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız" değerlendirmesinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin."