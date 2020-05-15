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15.05.2020 - 19:01 | | AA

Bakan Koca 'vaka sayımızda kısmi artış var' diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 48 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 146 bin 457, can kaybının 4 bin 55 olduğu, 2103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 106 bin 133'e ulaştığı açıklandı.

Bakan Koca 'vaka sayımızda kısmi artış var' diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 565 test yapıldı. Bu kapsamda 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 2 bin 103 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin 389, vaka sayısı 146 bin 457, vefat sayısı 4 bin 55, yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 490, iyileşen sayısı 106 bin 133 oldu.

"Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu, maske 1, 5 metre sosyal mesafe." paylaşımında bulundu.

TÜRKİYE'NİN SON 5 GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU

Bakan Koca vaka sayımızda kısmi artış var diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Bakan Koca vaka sayımızda kısmi artış var diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Bakan Koca vaka sayımızda kısmi artış var diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Bakan Koca vaka sayımızda kısmi artış var diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Bakan Koca vaka sayımızda kısmi artış var diyerek corona virüste son durumu paylaştı

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