Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım.