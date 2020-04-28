28.04.2020 - 19:01 |
Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste son durumu paylaştı. Son 24 saatte 2392 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.
Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:
Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım.
Balkonda aç kalan köpeğe itfaiye merdiveni ile yiyecekYalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir evin balkonunda aç ve susuz kalan köpeğin yardımına belediye ile itfaiye ekipleri koştu. Su ve mama verilen köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Belediye görevlileri, köpeğin sahibine ulaşmaya çalışıyor.