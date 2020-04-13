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13.04.2020 - 19:20 |

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu son dakika olarak açıkladı. Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 61 bin 49, can kaybı 1296 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam sayısı 3 bin 957 oldu.

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 296 olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre bugün 34 bin 456 test yapılırken, 4 bin 93 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 61 bin 49 olurken, toplam 3 bin 957 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 63 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 786 kişi oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor”

Son dakika | Corona virüste son durum Türkiyede son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de Corona'nın olmadığı yerKaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede şu ana kadar corona virüs vakası görülmediğini kaydetti. Jandarma ekipleri ilçeye giriş ve ilçeden çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol ediyor.
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