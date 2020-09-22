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22.09.2020 - 13:20 | | DHA

Son dakika! Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

Son dakika! Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı!

Cübbeli Ahmet Hoca, "2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı. 

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‘Silahlanıyorlar’ iddiası inceleniyor

‘İSİMLERİNİ VERİRİM’ DEMİŞTİ!

Cübbeli Ahmet Hoca, gazeteci Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar ‘Ne biliyorsunuz? Hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar?’ dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım” ifadelerini kullanmıştı.

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