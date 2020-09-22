Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye seslendi: Asla müsamaha göstermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla “75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu”na hitap ediyor:

Genel Kurul Başkanlığı'nı devralan Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum.

BM sistemindeki en üst düzey görevi üstlenen Volkan Bozkır'ın başarılı olacağından kuşku duymuyorum.

Türkiye olarak COVİD-19 taahhütlerimize bağlıyız.

BM Güvenlik Konseyi'nin salgını gündemine alması aylar sürdü. Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı. Böylece, yıllardan beri bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim 'Dünya beşten büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk.

Uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının önüne geçmek için öncelikle zihniyetimizi, kurumlarımızı ve kurallarımızı gözden geçirmeliyiz.

Tıbbı malzeme ve ilaç tedariki ile aşı geliştirme çalışmaları rekabet konusu yapılmamalı.

Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar, insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır.

Suriye'de 10. yılına giren ihtilaf bölgemizde tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Suriye'de terör örgütlerinden kurtardığımız bölgelere 411 binin üzerinde Suriyeli döndü. Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız.

Bugün dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler, yaptıkları fedakarlıkla tüm insanlığın onurunu kurtarıyor.

Kimi devletler sığınmacıların ve göçmenlerin haklarını ihlal ediyor. BM'nin tavır almasını vakti geldi.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir akan kan uluslararası toplumun sorumluluğundadır.

Tıpkı DEAŞ gibi Irak’ta yuvalanan PKK terör örgütünün kökünü kazıma konusunda uluslararası toplum ve bu ülkeden samimi işbirliği bekliyoruz.

Filistin halkı İsrail'in yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun süredir göğüs geriyor. Filistin halkının rıza göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz.

Kudüs’te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor.

Doğu Akdeniz’de bir süredir yaşanan gerilimin gerisinde 'kazanan hepsini alır' anlayışıyla hareket eden ülkeler bulunuyor.

(Doğu Akdeniz'de) Ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların başarı şansı kesinlikle yoktur.

Bölgede bugün yaşanan sıkıntıların sebebi, Yunanistan ile Rum kesiminin 2003’ten beri maksimalist taleplerle attıkları tek yanlı adımlardır.

Tüm bölge ülkelerinin göz önünde bulundurulduğu bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyorum.

Çözümün önündeki yegane engel, Rum tarafının uzlaşmaz, hak tanımaz, şımarık yaklaşımıdır. Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile Ada’daki tarihsel ve siyasi haklarını kalıcı biçimde teminat altına alacak her çözümü destekleyeceğiz. Doğu Akdeniz'de tacize asla müsamaha göstermeyeceğiz. Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlık diyalogla çözülmeli.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı vahim boyutlara ulaştı.