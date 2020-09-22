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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Erdoğan, Merkel ve Michel arasındaki kritik toplantı sona erdi
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22.09.2020 - 16:04 |

Son dakika... Erdoğan, Merkel ve Michel arasındaki kritik toplantı sona erdi

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Ankara ve Atina'nın görüşmeye hazır olduğu bildirildi.

Son dakika... Erdoğan, Merkel ve Michel arasındaki kritik toplantı sona erdi

Üçlü zirvede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirildi, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi. Erdoğan, gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirtti.

 

 

 

Oruç Reis, limandan ayrıldıDoğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından 13 Ağustos'ta bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis, ikmal için demir attığı Antalya Limanı'ndan bu sabah ayrıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen geminin uzakta beklediği görüldü.
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