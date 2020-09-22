Son dakika... Erdoğan, Merkel ve Michel arasındaki kritik toplantı sona erdi

Üçlü zirvede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirildi, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi. Erdoğan, gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirtti.