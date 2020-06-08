Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yıl sonuna kadar 5 tane daha yapacağız

Yayının başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.



Yeni tip corona virüs salgınının etkilerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, salgının sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini, dünya ülkelerinde meydana getirdiği çok yönlü zararların olduğunu belirtti.

Bu süreçten ABD başta olmak üzere Rusya, Çin ve diğer ülkelerin çok büyük zararlar gördüklerini ifade eden Erdoğan, ABD'de şu anda 45 milyon civarında işsizden bahsedildiğini anımsattı.

"Türkiye'nin durumuna bakıldığında ilk çeyrekte Türkiye, dünyada bir numara büyümede, 4,5 gibi bir oranı yakalamak suretiyle." diyen Erdoğan, "Bütün yaptığımız yatırımlara rağmen terörle mücadele gibi bir süreci biz kesmedik. Aynen buna devam ediyoruz. Aynı şekilde salgında mücadelede biz şu ana kadar 102 ülkeye büyük bir kısmı hibe olmak üzere yardımlar gönderdik. Onun içinde maske, tulum, ilaçlar vesaire var. Bütün bunları yaparken de kendimize de çok farklı hedefler koyduk. Benim hep 'aşkım' dediğim adımım, şehir hastaneleri. En son Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Türkiye'nin en büyük hastanesi oldu. Muhteşem mi muhteşem." diye konuştu.



"Sağlıkta en ileri teknolojiyi burada da kullandık"

Erdoğan, Çam ve Sakura Şehir Hastanesini yap-işlet-devret modeliyle inşa ettiklerini, içindeki bütün donanımıyla en ileri teknolojinin bu hastanede görülebileceğini söyledi.

Hastanede bazı eksikliklerin olduğunu, çevredeki peyzaj ve ağaçlandırmayla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Erdoğan, Sağlık Bakanlığının hastaneyi doktor, hemşire ve sağlık memurları konusunda çok güçlü bir ekiple donattığını anlattı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim şimdi yeni bir adım atmamız lazım. Sağlık turizmine de girelim. O zaman bir şey yapmamız lazım. Bizim Yeşilköy'de havalimanımız var. Bu havalimanına millet bahçesi yapma sözü verdik ama bunun bir bölümünü de biz kalkalım, acil durum hastanesi yapalım. Ne ile mücadelede? Salgınla mücadelede. Kalktık, 45 günde yapma sözü verdik. Biz burayı 45 günde 1008 odalı, tek katlı yapalım dedik. Sağ olsun yüklenici firma söz verdi ve söz vermekle de kalmadı. 'İki hastaneden bir tanesini ben üstleneceğim.' dedi. Sağ olsun Rönesans firması bir tanesini de o üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Sancaktepe'de askeri havaalanının yanına yapalım dedik. O da 1008 odalı. Oraya da onu yaptık. Fakat bizim orada bir başka sözümüz vardı. Biz burada bir şehir hastanesi yapacaktık. Şimdi biz 1008 odalı acil durum hastanesini Feriha Öz Hastanesi olarak yaptık. Aile efradı, hepsi profesör. Onlar da hayran kaldılar. Sağlıkta en ileri teknolojiyi burada da kullandık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Murat Dilmener'in Çapa Tıp Fakültesinde bir duayen olduğunu, bu hocaların koronavirüs nedeniyle vefatlarının bir farklılık arz ettiğini aktardı.

Dilmener'in öğrencilerinin, meslektaşlarının telefon açarak gösterilen kadirşinaslık nedeniyle teşekkür ettiklerini anlatan Erdoğan, "Okmeydanı'nda yapmış olduğumuz şehir hastanesine Cemil Hoca'nın adını oraya verdik. O da çok farklı bir ses getirdi gerçekten. Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda benim hemşehrim. Babalar, baba dostu. Öyle de bir özelliği var. Ben bilmiyordum, sonradan öğrendim. Yine özellikle Çapa'dan falan çok olumlu sesler getirdi. Hadımköy'deki hastaneye de İsmail Niyazi Kurtulmuş ağabeyimizin, amcamızın adını verdik. Üzerimizde çok çok emeği olan ve aynı zamanda benim Genel Başkanvekilim Numan Kurtulmuş Bey'in de babası olur." dedi.

ŞEHİR HASTANELERİ

Erdoğan, şehir hastanelerini genişleterek devam ettirdiklerini, son yapılan açılışlarla 11 şehir hastanesinin olduğunu ifade etti.

"Bütün bu hastanelerin hava ulaşımıyla entegre oluşu sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte Yeşilköy'de düşün, yaya yürüyüşü. Hemen uçak iniyor, ambulans oradan alıyor hemen oraya 5 dakika. Aynı şekilde Sancaktepe'de uçak iniyor, hemen 5 dakika. Tedavisi bitti, ayrılacak, ayrılacağı zaman da yine oradan aynı şekilde bütün ailesi ile eğer hava ambulansı ile gelmişse o şekilde ayrılıyor. Yok tarifeliyle geldiyse her iki tarafta havaalanları yakın. Bir tarafta Sabiha Gökçen, diğer tarafta malum İstanbul Havalimanı var. Bu bizim sağlık turizmini tetikleyecek. Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığımızı kapayacağız. İşin böyle de güzel bir yanı var. Şu anda yurt dışından hastalar gelmeye başladı. Yeni, hemen. Çok kısa bir zamanda hızlandıracak bu işi."

Hizmet siyasetine öncelik veren bir Ülkeyiz.



Ülkenin ekonomik güvenliği konusunda gerekli mücadeleyi vereceğiz çünkü bu da bir terördür.



Manisa, Kayseri, Eskişehir hepsi şehir hastaneleri ile donatılmış. Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da şehir hastanesi yapmak.



Çam ve Sakura'nın açılışını Japonya Başbakanı Abe ile beraber yaptık.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

23 Nisan'da kimse dışarı çıkamazken, balkonlardan kutlama yaptık. İnşallah kısa zaman içinde telafi ederiz.

Kuzey Kıbrıs'ın isimsiz kahramanlarından Doktor Fazıl Küçük'ün eşi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin.



Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. Yatırımları aynı kararlılıkla devam ettireceğiz



Yerli ve milli solunum cihazına siparişler gelmeye başladı. 60 bine yakın sipariş var. Ankara'da sağlık vadisi oluşturacağız.



Bizim Sosyal Dayanışma Vakfı, dar gelirlilere maaş veriyor. Onları saymıyorum bile. Biz bu süreç içerisinde 5 buçuk milyon kişiye 1000'er lira verdik.



"102 ÜLKEYE YARDIM ELİ UZATTIK"



İçişleri Bakanlıklarımız ve Maliye Bakanlıklarımız bu dolandırıcılık şebeklerinin üstüne gitmeye devam ediyor. Haksız fiyat artışı yapanlar hakkında yasal işlem başlatılıyor. MASAK bunlarla ilgili incelemelerini başlatacak. Kamu bankaları kredi paketleri açıklamıştı. Onlar da bu paketleri fiyat artışı yansıtan firmalara sunmayacaklarını duyurdu.



Birçok alanları farklı şekilde değerlendirerek bunları fırsata dönüştürmeyi planlıyoruz. Türkiye sağlık turizminde çekim alanı haline gelecek. Geçenlerde Putin ile görüşme yaptım. Dedim ki vatandaşlarınız Türkiye'yi özledi, açın gelsinler. Dün haber geldi. Türkiye'yi de gidilecek ülkere eklemişler. Sayın Johnson'a da aynı şeyi söyledim. Onlar da Türkiye'yi destinasyonları içine koymuş Şimdi Almanya direniyor.



102 ülkeye yardım elimiz uzandı. Bizim tarihimizde böyle bir özellik var. Biz bu özellikle tüm dünyayı kucaklıyoruz. İstiyoruz ki tüm insanlık aynı ruhla çalışmaya devam etsin.



TRUMP İLE GÖRÜŞME

Görüşmemiz bölgedeki gelişmeler ile bağlantılı olarak bir özellik arz ediyor. Akşam saatlerinde bu görüşmeyi yaptık. Libya konusu önem arz ediyordu. Onlarda Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlar. Aramızda latifeler oluyor, onlara girmeyelim. Son durum nedir tüm gelişmeleri aktardık. Türkiye burada BM'nin tanımış olduğu Sarrac'ın destekçisi. Ama karşıda darbeci Hafter var. Desteğimizi sürdürüyoruz. Şu an birçok yer geri alındı. En hayati olan yerler alındı. Adeta Tunus'a dayanan kuzeydeki koridor tamamen Sarrac'ın konrolü altına girdi. Hafter'i çılgına döndürdü. Onlar kaçıyor, Sarrac ve ekipleri kovalıyor. Hedef Sirte'nin çevresini tamamen almak. Buralar petrol kuyularının olduğu bölgeler.

Hafter her an sürecin dışına atılabilir, gelişmeler onu gösteriyor.









Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni dönem başlayabilir, mutabakatlarımız oldu. Tabi Rusya ile bir görüşme de yapmamız gerekecek.



FETÖ'cü isimleri kendilerine aktardık. O da 'Gönderdiğiniz bilgileri alacağım, gerekli çalışmaları yapacağım' dedi.



DOĞU AKDENİZ



Türkiye'nin yetki alanından taviz vermeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Şimdi bizim 3 tane sondaj gemimiz, sismik araştırma gemimiz var. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir tane Fatih'i de Karadeniz'e gönderdik.



Yunanistan kurusıkı atıyor. Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Biraz kendine çeki düzen ver. Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı bellidir. Diyorlar ki 'Ayasofya'yı camiye çevirmeyin', Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz?"



(Ayasofya) Danıştay kararını verir, o karar göre atılması gereken adım atılır.



SİHA'lara çok büyük talep var. Sipariş yetiştiremiyorlar.



İDLİB'DE NELER OLUYOR



İdlib'de 50 bin briket ev yapmayı planlıyoruz



GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Trump ile görüşmemde bu konuya da değindim. Polisin gırtlağına basarak 'nefes alamıyorum' çığlıklarının attırdığı olay basit bir olay değil.

Siyasilere ve mültecilere olan ırkçılık herkesin malumudur. Obama bir siyahi olarak 8 yıllık başkanlığı döneminde, ABD'deki siyahilere yönelik

ne adım attı?