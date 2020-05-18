Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Eğitim öğretim yılı sona erdi! Yeni dönem eylülde başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak.

Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.



Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran’da faaliyete geçecek.





