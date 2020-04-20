Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayalim' deyip ekledi! 8 tane daha açılacak

Son dakika haberi I Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alım ve yerli yoğun bakım solunum cihazı teslim törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir." dedi.

Başakşehir Şehir Hastanesine ulaşımda sıkıntı yaşanmayacağına işaret eden Erdoğan, "Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak."

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacağını belirten Koca, "İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük ideallerle kurulmuş birliklerin, küresel yapıların, uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye, kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Tabii bu başarının gerisinde özellikle 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı, özellikle de hükümetlerimiz döneminde attığımız adımların, inşa edilen eserlerin çok büyük önemi var." dedi.

Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi İlk Etabının Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni'ne video konferansla katıldı.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin hizmete giren ilk etabının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, hastanenin inşasında emeği geçen kurumları, firmaları, işçileri ve mühendisleri tebrik etti. Hastanenin yap-işlet-devret modeliyle yapıldığına değinen Erdoğan, Rönesans ve ortağına da teşekkür etti.

Erdoğan, temelin atıldığı günden bu yana "Bu işi başaramayacaklar" diyenler olduğunu aktararak, "Hamdolsun bu işi, güçlü Türk müteahhitleriyle ve yabancı ortakla başardık. İlk etabını bugün açıyoruz. İkinci etabını da Mayıs ayının 20'sinde açacağız." diye konuştu.

Dünyanın corona virüs salgınıyla kavrulduğu bir dönemde yapılan açılışın önemine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü bir dönemde, elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye, yatak ve doktor sayısında değilse bile yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece gerçekten oldukça avantajlı girmiştir. Şu anda bu hastanemizin 1500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Kendi kendimizi yeterli olmanın hatta bunun ötesinde dostlarımıza yardım eli uzatabilecek seviyede bulunmamızın önemini bizzat yaşayarak görüyoruz. Büyük ideallerle kurulmuş birliklerin, küresel yapıların, uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye, kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Tabii bu başarının gerisinde özellikle 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı, özellikle de hükümetlerimiz döneminde attığımız adımların, inşa edilen eserlerin çok büyük önemi var."

Erdoğan, bu dönem içerisinde kararlı bir adım attıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Fakat 'Bir kongre merkezine panellerle ayrılmış hastane yapacağız.' demedik. 'Yeşilköy Havalimanının bir bölümüne 45 günde 1005 yataklı hastane inşa edeceğiz.' dedik. Tek odalı olmak üzere, şu anda yoğun bir şekilde çelik konstrüksiyondan oluşmak kaydıyla bu hastanemizin inşası devam ediyor. Sancaktepe'de aynı oda sayısına sahip bir başka hastaneyi daha yapıyoruz. Bunlar, her odasında gerekli olan banyosu tuvaletiyle birlikte bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılıyor."

"10 YIL SONRASINA DA CEVAP VERECEK BİR YATIRIMI YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de hava ulaşımı olacak şekilde tedbir alındığını dile getirerek, "Sancaktepe'de iki ulaşım imkanımız var. Bir taraftan malum Sabiha Gökçen, bir taraftan hemen bitişiğindeki pist var. Yeşilköy'de zaten böyle bir sıkıntımız yok. Bununla uluslararası camiaya da hizmet verme imkanını yakalayacağız. Sadece bugüne değil, 10 yıl sonrasına da cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz." dedi.

Hükümete geldiklerinde Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelleri üzerinde yükseltmenin sözünü verdiklerini belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Sağlık alanında yaptığımız reformlarla hem altyapıyı hem sistemi güçlendirdik. Bir de Derince'de devlet hastanesinin yanında da yine 250 yataklı bir hastaneyi orada da aynı şekilde Sancaktepe gibi inşa ediyoruz. Bir diğeri de Sultan Abdülhamid'in Hadımköy'de inşa ettiği bir hastaneyi, tarihi bir hastaneydi, 150 odalı, restorasyonu yapılıyor. Mesele şu: Tarihi toprağa gömmeyelim, onları yeniden kazanalım ve gelecek onunla da iftihar etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Hastanemizin inşasında emeği geçen firmalarımızı, işçisinden mühendisimize herkesi tebrik ediyorum. Malum burası yap-işlet-devret anlayışı ile yapıldı. Zira temelini attığımız günden bu yana bu işi başaramayacaklar diyenler çıktı, ama hamdolsun bu işi güçlü Türk müteahhitleri ile ve yabancı ortakla başardık ve şimdi ilk etabını bugün açıyoruz ikinci etabını da Mayıs ayının 20’sinde açacağız.

Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü günlerde elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye yoğun bkaım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece oldukça avantajlı girmiştir.

Bu hastanemizde bin 500’ün üzerinde yatak kapasitesi var. Büyük ideallerle kurulmuş birliklerin anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir, tabii bu başarının gerisinde özellikle şu 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı özellikle de hükümetlerimiz döneminde inşa edilen eserlerin çok büyük önemi var.

Bu dönem içerisinde kararlı bir adım attık, Yeşilköy havaalanının bir bölümüne 45 günde 1005 yataklı hastane inşa edeceğiz dedik, tek odalı olmak üzere, şu anda bu hastanemizin inşası devam ediyor. Aynı şekilde yine Sancaktepe’de aynı oda sayısına sahip bir başka hastaneyi daha yapıyoruz.

Yeşilköy’de ve Sancaktepe’de hava ulaşımı olacak şekilde tedbirimizi aldık. Ve bununla uluslararası camiaya da hizmet verme imkanı yakalayacağız, sadece bugüne değil 10 yıl sonrasına da cevap verebilecek bir yatırım yapıyoruz.

Sağlık alanında yaptığımız reformlarla hem altyapıyı hem de sistemi güçlendirdik. Ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan neredeyse kimse yoktur, gücü olan primini ödeyerek, gücü olmayanın primini devlet ödeyecek şekilde.

Eskiden kelimenin tam anlamıyla dökülen, şifa değil dert kapısı olan hastanelerimizi tamamen yeniledik. Bununla kalmadık, hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Ne zaman ki Başbakan oldum, o süreçte hep bunu söyledim ‘Şehir hastaneleri benim rüyamdır’ dedik ve o günden itibaren başladık. Asgari tüm büyükşehirlerimizde bunları yapacağız.

Artık tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği, kamu-özel işbirliği ile bugüne kadar 10 şehir hastanesini hayata geçirdik. İnşası devam eden 8 şehir hastanesinin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar hizmete almayı planlıyoruz.

Şehir hastanelerimiz aynı zamanda ülkemizin sağlık turizminin de lokomotifleri olacaklardır. Gelişmiş ülkelerde ancak parası olanlar yeterli sağlık hizmetine sahip olabiliyor, Türkiye’de tamamen ücretsiz olan teşhis ve ilaca erişimin yanında ücretsiz evde bakım hizmeti de alabiliyorlar.

Covid-19 hastalığının teşhisinde çok önemli olan bilgisayarlı tomografi cihazının mevcudu diğer tüm Avrupa ülkelerinden fazladır. Bu ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu, bugün 5 bin 400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile ne modern filolardan birine sahibiz. Türkiye’nin sağlık harcamalarına ayırdığı miktar 2002 yılında 19 milyar lirayı bile bulamazken bugün 190 milyar liraya ulaştı. Sağlık hizmetlerden memnuniyet oranı ise yüzde 70’lerin üzerine çıktı.

Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz, bunun için Savunma Sanayi’nden yüksek teknolojiye kadar ülkemizi her alanda bir üst lige çıkartmakta kararlıyız.

Corona virüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız. Şunu özellikle söylemek istiyorum, bir olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya çok büyük önem veriyoruz. İşte Cumhur İttifakı bunun için var, Sayın Bahçeli ile el ele vermiş olduğumuz dayanışmayla inşallah yeni dönemde yeni yatırımlarla yeni hizmetlerde ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkaracağız.

Tabii burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum, değerli kardeşlerim az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edilerek geldi ama ne güzel bir tecellidir ki şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ülkemizde hamdolsun şimdi ekranda da gördüğümüz bu kadro üretmiş vaziyette. İnşallah Mayıs sonuna kadar verdikleri söz şu; ‘Ayda 5 bin’ eğer sözlerini tutmazlarsa hesabını sorarız.

Dünya ventilatör noktasında sıkıntılar yaşadı hala da yaşıyor, biz bu süreci başarılı bir şekilde atlattık. Öbür tarafta Yeşilköy 1005 odasıyla devreye giriyor aynı şekilde Sancaktepe devreye giriyor buralardaki bu ihtiyaçlarımız da şimdiden giderilmiş durumda bu da şunu gösteriyor ‘Biz Bize Yeteriz’.

ARÇELİK, ASELSAN, BAYKAR, BİYOSİS ve Koordinatör olması hasebiyle Sağlık Bakanlığımızı da şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.

Biliyorsunuz buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul’un bir belediyesi var, ve biz hamdolsun ki iktidarız ve hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk, bir taraftan yol yapıldı yapılıyor bir taraftan da metrosunu da yapıyoruz. Hastanenin yanında metro da gelecek. Yani Hastanemizin ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

3 ana bloktan oluşan Başakşehir Şehir Hastanemiz 8 branş hastanesini içinde barındırmaktadır.

Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta hizmet verecektir.

Bugün itibarıyla bin 35 nitelikli yatağı daha sağlık sistemimize katıyoruz.

Hastane en gelişmiş görüntüleme araçları ile donatılmıştır. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

Sterilizasyon bizim için son derece önemli 3 ayrı blokta yaklaşık 5 bin metrekare alanda kuruldu. Tüm süreç modern cihazlarla donatıldı. Acil laboratuarımız hastanenin tam olarak devreye girmesi ile hizmete girecek. Bu dönemde bizim için önemli olan kan ürünleri 7/24 hazırlanabilmektedir.

İyileşmiş olan hastadan plazmasını alıp tedavi amaçlı kullanmak amacıyla alt yapıya sahiptir. Şu an pandemi amaçlı kullanabileceğimiz için gerekli altyapıyı tamamladık.

Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir.

YERLİ VE MİLLİ VENTİLATÖR

Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor. Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı’nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu başarı hikayesi ile ilgili bir videomuz var. Liderliğinizde sağlık alanındaki dev yatırımların bugün Türkiye’yi nasıl güçlü kıldığınız görüyoruz. Bugün muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Başakşehir Şehir Hastanesi gibi modern yatırımlar Sağlık çalışanlarımıza yaraşır niteliktedir. Bugün yerli ve milli solunum cihazlarının da ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz.

Süreç içinde bir sıkıntı ile karşılaşmamak adına hareket ettik. Bugün bu cihazları parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden sürecin daha başında harekete geçtik. Biosis isimli bir girişim firmasının geliştirmiş olduğu çalışmalar zaten vardı. Büyük bir özveri ile sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından yerli ve milli solunum cihazlarını seri üretim bandından indirdiler.

Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosis, mayıs ayının sonuna kadar 5 bin cihaz üretmiş olacak.

BİYOSİS Kurucusu Cemal Bey;

Bu süreçte Sanayi Bakanlığımızın yoğun bir koordinasyonuyla 3 firma bir araya gelip bütün dünyanın peşinde olduğu bu cihazların üretimi başarıyla tamamlandı, bu süreçte bize bu fırsatları sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz.

BAYKAR Selçuk Bayraktar;

Bundan yaklaşık bir ay kadar önce projeyi size sunduğumuzda inanıyorum Türk mühendisleri en iyisini en hızlı şekilde yapar demiştiniz bu bize büyük bir moral oldu. Bu tam bir milli seferberlik ruhuyla yapıldı 4 Türk şirketi bir araya geldi. İnşallah da Mayıs ayı sonuna kadar da 5 bin adet cihazı teslim etmiş olacağız.

Bugün dünyanın üretiminde zorluk çektiği bir cihazı yerli olarak üretmiş olduk, ben buradan başta size, Sayın Sağlık Bakanımıza ve tüm paydaş kurumlara teşekkür etmek istiyorum.

120’den fazla mühendis çalıştı onlara da çok teşekkür ediyorum.

ARÇELİK;

Hayatımızdaki en gururlu an, 2 haftada çok güvenli bir protatip yapıp bunu 4 haftada seri üretilebilir bir hale getirdik. Bu süreçte Saplık bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Koç Holding ve paydaşlarımız inanılmaz destek oldular. 100 tane ARÇELİK’ten mühendis hayatlarındaki en keyifli uykusuz geceleri yaşadılar 7/24 çalıştık.

Başta ülkemize sonra dünyaya bir nefes olan bu projenin bir parçası olmak en büyük gururumuz, başta size olmak üzere bize bu yolu açan herkese çok teşekkür ediyorum.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bey;

Sizin liderliğinizde milli teknoloji vizyonu ile savunma sanayimizin yakaladığı başarı bütün dünyada gıptayla izleniyor. Sizler Türk mühendislerine her zaman güvendiniz ve bugün sizin bu güveninizin çok anlamlı bir ürünü ortaya çıkmış oldu. Bizlere verdiğiniz bu fırsat için saygı ve hürmetlerimi teşekkürlerimi sunuyorum.