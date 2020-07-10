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10.07.2020 - 16:58 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak!

Gelen son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün saat 20.53’te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir" mesajını paylaştı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yapacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." ifadesine yer verdi.

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