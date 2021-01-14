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14.01.2021 - 09:37 | | AA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Telegram hesabından günlük programını paylaştı ve ülke için durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan paylaşımda bulundu.

"Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

 

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