Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sokağa çıkma kısıtlaması mesajını verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öncelikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz Millet Bahçe'miz Ankara'nın çevresini değiştirecek bir proje olacaktır.

Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

Dünyadaki kimi şehirlerin merkezinde yer alan devasa park ve bahçeleri seyreden milletimiz artık Ankara'da ve diğer illerimizde bu tür mekanlardan bizzat istifade edecek.

Tek partinin bozduğu sistem, 90'lı yıllarda artık bu beton yükünü taşıyamaz hale gelmiştir. İBB Başkanı olduğumuzda neredeyse bütün şehir kaçak yapılarla dolmuştu. Ankara'da aynı durumdaydı.

Başını sokacak evini olmayan birisine bahçe vaadinde olmak olmazdı. KİPTAŞ ve TOKİ ile konut ürettik. Kamunun konutta açtığı yolda özel sektör de ilerlemiş ve şantiyeye dönmüştür.

Park, yeşil alan çalışmalarını da ihmal etmedik

2023 itibarıyla 81 ilimizi Millet Bahçeleri'yle donatacağız.

GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI

Esasen bu sokağa çıkma kısıtlamasını düşünmüyorduk. Yalnız olumsuz vaka sayıları sonrası sokağa çıkma kısıtlamasını tekrar gündeme aldık. Bu hafta da dün gece sokağa çıkma kısıtlamasını ilan edilmişti. Fakat son haberler bizi kararı yeniden değerlendirmemiz gerektiğini gördük. Hayatının yeniden düzenleyen vatandaşların zor durumda kalmasına gönlümüz razı olmadı. Bu yüzden kararı iptal ettik.

Vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum.

ÇOK DAHA İDDİALIYIZ

Bugün artık 2023 hedeflerimize ulaşma konusunda çok daha iddialıyız. İşte bu anlayışla hizmet siyasetimizi çıtasını daha yükseğe çıkarmaya devam edeceğiz.

Gelişmiş ülkelerde bile maske savaşları yaşanırken, biz hem kendi vatandaşlarımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el uzattık.

Biz salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik.

Şu kısa sürede bir taraftan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptık. Bunun dışında 45 günde 1008 odalı hastanelerin açılışını yaptık.

Ilısu Barajı gibi dev eserleri de hizmete aldık. Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adını da Ilısu Barajı'na verdik.

Hamd olsun askerimiz terörle mücadelede destanlar yazıyor. İdlib'de askerimiz destek yazmaya devam ediyor.

Savunma sanayiinde hepsi birbirinden önemli projelerimiz artık sonuçlanma aşamasına geldi.

Askerlerimiz Suriye'de, İdlib'de ve son dönemde Libya'da destanlar yazıyor. Kendi imkanlarımızla terörle mücadeleyi yürütüyoruz.

Şu gördüğünüz dev alan yıl sonuna kadar bitecek. İşte AK Parti anlayışı budur. Ama bitmedi. Burada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın binasını da 29 Ekim'de bitireceğiz. Bizim derdimiz başka. Dünyaya örnek bir ülke olacaksak eserler vermeliyiz.

SERBESTTİR

Cumartesi - Pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Bunu tekrar tekrar duyurmuş olayım.

Sokağa vatandaşımız hafta içi olduğu gibi hafta sonu da çıkabilir, serbesttir.