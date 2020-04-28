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28.04.2020 - 15:49 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş normalleşme açıklaması

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan sözlerinde normalleşme sürecine değinirken, "Takvimi biraz daha olgunlaştırdığımızda paylaşacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

Ülkemize ve milletimize nasıl bir maliyeti olduğunun çok iyi farkındayız. Güzel günlere kavuşacağız. Tedbirlere riayet ederek size destek veren 83 milyon vatandaşımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

FEDAKARLIK YAPMAZSAK...

Hep birlikte sabrettik ve neticeye doğru yaklaşıyoruz. Fedakarlık yapmazsak ağır kayıplar yaşarız.

Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında bugüne kadar açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyar TL'yi buluyor.

NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Takvimi biraz daha olgunlaştırdığımızda paylaşacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamamız gerekiyor. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız.

 

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