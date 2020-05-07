MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberleri | Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
ABONE OL
07.05.2020 - 14:40 | | AA

Son dakika haberleri | Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi

Gelen son dakika haberine göre, Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

Son dakika haberleri | Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi

Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi. Yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yerine Başkanlık için Danıştay Genel Kurulunca dün yapılan seçimden sonuç alınamayınca oylamalara bugün devam edildi. Seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı. Seçim sonunda, 65 oy alan Zeki Yiğit, Danıştay'ın yeni başkanı oldu.

Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit, 1965'te Zonguldak Alaplı'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun olan Yiğit, 1988'de hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sütçüler, Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa hakimliği yapan Zeki Yiğit, Adalet müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine 2008'de getirilen Zeki Yiğit, 3 Mart 2011'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

22 Ocak 2013-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yapan Zeki Yiğit, evli ve dört çocuk babası. Zeki Yiğit'in Danıştay'daki odasında 2012'de dinleme cihazı bulunmuştu. Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir Danıştay Tetkik Hakimi, dinleme cihazını koyduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Corona virüs yoğun bakım servisinde duygulandıran anlarTürkiye’de ilk corona virüs vakası görülmesinin ardından pandemiyle mücadele eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisi görüntülendi. Yoğun bakım hemşiresinin, uykusunda terleyen hastanın terini silmesi, başka bir hemşirenin işitme engelli hastayla iletişimi duygu dolu anlar yaşattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşında? Danıştay yeni başkanı Zeki Yiğit nereli? İşte biyografisi...

Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşında? Danıştay yeni başkanı Zeki Yiğit nereli? İşte biyografisi...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

Son dakika haberleri | Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi

Son dakika haberleri | Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi

Sıradaki Haber