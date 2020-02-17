17.02.2020 - 23:33 |
Son dakika... Deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD son depremler listesi
Türkiye'de meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe neden olabiliyor. Bugün Van'da meydana gelen depremlere akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.14 km derinliğinde meydana geldi. İşte Türkiye'de yaşanan son depremler...
Türkiye'de meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Bugün Van'da meydana gelen depreme bir yenisi daha eklendi. 23:16'da Van'ın Tuşba ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.1 olarak açıklanırken deprem yerin 10 km derinliğinde meudana geldi. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ