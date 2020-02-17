Son dakika... Deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD son depremler listesi

Türkiye'de meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Bugün Van'da meydana gelen depreme bir yenisi daha eklendi. 23:16'da Van'ın Tuşba ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.1 olarak açıklanırken deprem yerin 10 km derinliğinde meudana geldi. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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