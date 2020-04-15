15.04.2020 - 10:52 |
Son dakika: Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 15 Nisan son depremler listesi Hatay'da korkutan deprem
Hatay'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyükklüğü AFAD tarafından 4.7 olarak açıklanırken Kandilli Rasathanesi depremi büyüklüğünü henüz açıklamadı. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha medyana geldi. Yaşanan son depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.7 olarak açıklandı. Depremin yerin 25 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Deprem saat 10:4'ta meydana geldi.
İstanbul'da sıcak dakikalar! Araçtan poşetle bir cisim atılınca...İstanbul'da Yunus diye tabir edilen motosikletli ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan bir otomobili havadan drone ile de desteklenen kovalamaca sonucu yakaladı. Otomobilden poşetle uyuşturucu madde atan şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslara ayrıca maske takmamaktan dolayı para cezası kesilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.