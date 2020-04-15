Son dakika: Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 15 Nisan son depremler listesi Hatay'da korkutan deprem

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha medyana geldi. Yaşanan son depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.7 olarak açıklandı. Depremin yerin 25 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Deprem saat 10:4'ta meydana geldi.