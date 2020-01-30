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30.01.2020 - 14:04 |

Akdeniz açıklarında peş peşe depremler! Son depremler listesi! 30 Ocak Türkiye son depremler

Akdeniz açıklarında peşe peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. 14:21'de Akdeniz açıklarında 5.9 şiddetinde meydana gelen depremin ardından üç artçı sarsıntı daha meydana geldi. Artçı sarsıntıların biri 3.9 bir diğeri ise 4.2 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında meydana gelen son depremin şiddetinin 5.0 olduğu duyuruldu. İşte 30 Ocak son depremler listesi...

Akdeniz açıklarında peş peşe depremler! Son depremler listesi! 30 Ocak Türkiye son depremler

Türkiye'de son haftalarda birçok deprem meydana geldi. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde geçtiğimiz hafta içerisinde başlayan deprem dalgası bu haftada sürüyor. Manisa'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Deprem 15 saniye sürmüştü. Elazığ ve Malatya'nın yanı sıra birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgede birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Yeni haftada Manisa ve Elazığ'da yeni depremler gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri AFAD, ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. İşte meydana gelen son depremler listesi...

30 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ

Akdeniz açıklarında peş peşe depremler Son depremler listesi 30 Ocak Türkiye son depremler

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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