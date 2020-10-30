30.10.2020 - 15:32 |
Son dakika... Depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama
İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" mesajını yayınladı.
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