MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika depremler: Konya'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu ? AFAD - Kandilli son depremler listesi
ABONE OL
09.02.2021 - 19:24 |

Son dakika depremler: Konya'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu ? AFAD - Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu araştırılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'de peş peşe şiddetli sarsıntıların yaşanması ile vatandaşlar, AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesine gözleri çevirdi. Peki, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

Son dakika depremler: Konya'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu ? AFAD - Kandilli son depremler listesi

Son depremler AFAD tarafından anlık olarak açıklanıyor. Öte yandan Kandilli Rasathanesi Türkiye ve çevre bölgelerde meydana gelen sarsıntıları da bildiriyor. Son dakika deprem haberleri ise gelmeye devam ediyor. Şiddetli depremler kullanıcıların, 'nerede deprem oldu?' sorusunu araştırmasına neden oluyor. İşte, son dakika depremleri...

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Konya Tuzlukçu'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem saat 18.51'de ve yerin 7.01 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.5 olarak duyurdu. Ardından 1 dakika sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER....

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN...

Yeniçağa Gölü'nde gün batımı büyülediBolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Feci olay! İlk bilgiler geldi: 5 kişi vefat etti

Feci olay! İlk bilgiler geldi: 5 kişi vefat etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet