Son dakika depremler: Konya'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu ? AFAD - Kandilli son depremler listesi

Son depremler AFAD tarafından anlık olarak açıklanıyor. Öte yandan Kandilli Rasathanesi Türkiye ve çevre bölgelerde meydana gelen sarsıntıları da bildiriyor. Son dakika deprem haberleri ise gelmeye devam ediyor. Şiddetli depremler kullanıcıların, 'nerede deprem oldu?' sorusunu araştırmasına neden oluyor. İşte, son dakika depremleri...

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Konya Tuzlukçu'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem saat 18.51'de ve yerin 7.01 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.5 olarak duyurdu. Ardından 1 dakika sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER....

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