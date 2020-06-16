Son dakika... Devrilen kamyondaki hayvanlar elektrik akımına kapılarak telef oldu!

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında ilçeye bağlı Beştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Kayseri yönüne giden İbrahim Dirhemli (40) yönetimindeki 07 AIG 742 plakalı 16 büyükbaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza sonrası yol kenarındaki elektrik direklerine çarpan kamyondaki 4 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ramazan Dirhemli (65), kazayı yara almadan atlattı. Kazada kurtulan diğer büyükbaş hayvanlar ise başka bir kamyonete yüklenerek götürüldü.