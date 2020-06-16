16.06.2020 - 13:27 | | DHA
Son dakika... Devrilen kamyondaki hayvanlar elektrik akımına kapılarak telef oldu!
Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen kazada büyükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, kamyondaki 16 büyükbaştan 4'ü, kaza sonucu devrilen elektrik direklerindeki tellerdeki akıma kapılarak telef oldu.
Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında ilçeye bağlı Beştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Kayseri yönüne giden İbrahim Dirhemli (40) yönetimindeki 07 AIG 742 plakalı 16 büyükbaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza sonrası yol kenarındaki elektrik direklerine çarpan kamyondaki 4 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ramazan Dirhemli (65), kazayı yara almadan atlattı. Kazada kurtulan diğer büyükbaş hayvanlar ise başka bir kamyonete yüklenerek götürüldü.
Bakan Varank açıkladı! "Bugünden itibaren hayvan deneyleri başlıyor"Gelen bir son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda yürütülen yeni tip corona virüsün (Kovid-19) enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı ilaç geliştirme projesi kapsamında Ankara Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, söz konusu ilaç projesi kapsamında bugün itibarıyla hayvan deneyleri aşamasına geçildiğini açıkladı.