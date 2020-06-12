Meteoroloji 8. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren Aksaray ve NiÄŸde il geneliyle Karaman'Ä±n AyrancÄ± ilÃ§esi, Konya'nÄ±n AltÄ±nekin, Karatay, EreÄŸli, HalkapÄ±nar, KarapÄ±nar ve Emirgazi ilÃ§elerinde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ile yer yer dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n beklendiÄŸi bildirildi.Â

AÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n ani sel, su baskÄ±nÄ±, kuvvetli rÃ¼zgar ve yÄ±ldÄ±rÄ±m riski gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± tedbirli olmalarÄ± istendi.

KARADENÄ°Z BÃ–LGESÄ°'NDEKÄ° 7 Ä°L Ä°Ã‡Ä°N SAÄžANAK VE DOLU UYARISI

Meteoroloji 10. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kastamonu, Ã‡orum, Tokat ve Amasya il geneli ile Sinop, Ordu ve Samsun'un iÃ§ kesimlerinde saÄŸanak ve dolunun etkili olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, meydana gelmesi muhtemel dolu ile yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve yÄ±ldÄ±rÄ±m tehlikesine karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± istendi.

KASTAMONU'DA DOLU TARIM ARAZÄ°LERÄ°NE ZARAR VERDÄ°

Kastamonu Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet Butur, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n merkeze baÄŸlÄ± kÃ¶yler ile Devrekani ilÃ§esinde dolunun etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ã–zellikle Kastamonu-Daday kara yolu gÃ¼zergahÄ±nda bulunan EymÃ¼r kÃ¶yÃ¼ ve Ã§evresinde, biriken dolu kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer yer 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Butur, "Bu bÃ¶lgeye oldukÃ§a zarar verdi. 20'den fazla kÃ¶y doludan olumsuz etkilendi. Bu kÃ¶ylerde yem bitkileri, buÄŸday, arpa, patates, kÄ±smen Ã§ilek ve sebze yetiÅŸtiriliyor. Dolu, bazÄ± yerlerde 100'e varan oranda tarÄ±m arazilerine zarar verdi." dedi.

TarÄ±m sigortasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen Butur, "Zaten yÃ¼zde 50'sini devlet karÅŸÄ±lÄ±yor. TARSÄ°M yaptÄ±ran Ã§iftÃ§ilerimiz ne yazÄ±k ki az. ArtÄ±rmak iÃ§in Ã§ok gayret gÃ¶steriyoruz ama ne yazÄ±k ki istediÄŸimiz rakamlara ulaÅŸamadÄ±k. ArtÄ±k afetlerden, kÃ¼resel Ä±sÄ±nmadan sÄ±k sÄ±k bahsediliyor. Bu sÃ¼reÃ§te Ã§iftÃ§ilerimizin kesinlikle tarÄ±m sigortasÄ± yaptÄ±rmasÄ± lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

SalgÄ±n sÃ¼recinde tarÄ±mÄ±n Ã¶neminin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Butur, "Temel gÄ±da Ã§ok Ã¶nemli hale geldi. Ã‡iftÃ§ilerimiz bir yÄ±l boyunca bu Ã¼rÃ¼nlere emek veriyor. Ä°nÅŸallah devletimiz bu konuda Ã§iftÃ§ilerimize gereken desteÄŸi verir." ifadesini kullandÄ±.

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