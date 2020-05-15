MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı'ndan Hac ile ilgili kritik görüşme!
ABONE OL
15.05.2020 - 16:45 | | DHA-AA

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı'ndan Hac ile ilgili kritik görüşme!

Gelen son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı'ndan Hac ile ilgili kritik görüşme!

Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erbaş, görüşmede, corona virüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile telefonla görüştü.

Görüşmede, yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin hac organizasyonuna olabilecek etkileri ele alındı. Erbaş, görüşmede Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri yakinen takip ettiklerini, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını kaydetti.

Milliyet'te Haftanın Özeti (15 Mayıs 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 15 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu, bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 15 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu, bilezikleri kim kazandı?

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilo yavru sazan ele geçirildi

Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilo yavru sazan ele geçirildi

Sıradaki Haber