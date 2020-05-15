Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı'ndan Hac ile ilgili kritik görüşme!

Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erbaş, görüşmede, corona virüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını belirtti.



Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile telefonla görüştü.

Görüşmede, yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin hac organizasyonuna olabilecek etkileri ele alındı. Erbaş, görüşmede Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri yakinen takip ettiklerini, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını kaydetti.