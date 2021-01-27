27.01.2021 - 15:32 | | DHA
Son dakika! Diyanet'ten Berhan Şimşek'in iddiasına yalanlama
Gelen bir son dakika Diyanet İşleri Başkanlığı, eski milletvekili Berhan Şimşek’in cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığına dair iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığından, 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek’in iddiasına cevap geldi. Hutbelerin AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlandığına dair iddia yalanlandı.
"Her cuma camilerde irad edilen hutbelerimiz, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı uzman ekiplerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Şimşek’i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz."
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