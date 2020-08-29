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29.08.2020 - 09:46 |

Son dakika...Türkiye yeni NAVTEX ilan etti! Atışlı olacak...

Son dakika gelen habere göre; Doğu Akdeniz için yeni NAVTEX ilan edildi. 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak

Son dakika...Türkiye yeni NAVTEX ilan etti! Atışlı olacak...

 

Türkiye ile Yunanistan üzerinden uzun süredir NAVTEX ilanları üzerinden gerilim yaşanıyordu. Türkiye'den dün akşam itibariyle Anamur açıklarından Akdeniz'de atış eğitimleri için bir NAVTEX yayınlandı. NAVTEX'in süresinin 11 Eylül'de biteceği bildirildi.

Son haftalarda ORUÇ REİS sismik araştırma gemisiiçin birçok NAVTEX yayınlanmış ve ORUÇ REİS'in çalışma süresi uzatılmıştı. Karşılarında da Yunanistan'dan en son aralarında BAE'nin de olduğu ortak tatbikatlar gerçekleştirilmişti. Ve en son Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan ettiği bölgeye yaklaşmış Türkiye F-16 uçakları önleme yaparak Yunan uçaklarını bölgeden uzaklaştırmıştı.

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