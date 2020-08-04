Son dakika! Doğu Anadolu bölgesinde şiddetli deprem!

Son dakika haberine göre; Malatya Pütürge'de saat 12.57'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.37'de, merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamada ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.

DEPREM, ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem; Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Siirt'te de hissedildi. Elazığ'da güvenlik kameraları ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde; deprem anında ev ve iş yerlerinde olanların dışarı çıkmaya çalıştıkları sırada yaşadıkları panik anları yer aldı.

MALATYA VALİSİ AYDIN BARUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, "(Pütürge merkezli deprem) Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: HASARA YÖNELİK İHBAR YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük açıklamasında "Ekiplerimizle birlikte sahadayız, can kaybımız yok. Geçmiş depremde hasar gören ve şu anda da hasar alan binalarımız var. Kısa sürdüğü için yıkım olduğunu düşünmüyoruz, deprem 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir. 31 Temmuz’da da 4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu o bu kadar şiddetli değildi ama bu deprem çok şiddetliydi." dedi.

PROF. DR. ERSOY: VATANDAŞLARIN DA BU TÜR EVLERE GİRMEMELERİ GEREKİYOR

CNN TÜRK canlı yayınında depremi değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktadaki depremler yeni depremlerdir, artçı depremler gibi yorumlayamayız. Bunu ilerleyen saatler içerisinde çok dikkatli izlemek zorundayız. 5'i geçen her depremde yapı stoğunda hasar meydana geliyor. Yorgun binalar varsa büyük tehlike arz etmekte. Vatandaşların da bu tür evlere girmemeleri gerekiyor.

Yetkililerin yapacakları her türlü açıklamaları dinlesinler. İlk saatlerde hemen orada olurlar. Ama Batı'ya doğru olması acaba yeni bir deprem mi diye bizleri de kaygılandırıyor doğrusu.

Deprem bağımsız bir deprem gibi görünüyor. Yani daha küçük depremlerle yavaş yavaş son bulacak bir deprem.

"YIKILMIŞ EVLER VAR"

Taşmış Mahallesi Muhtarı Müslüm Endes, "96 ağır hasarlı ev zaten vardı, yıkılan evler var. 4-5 tane yıkılmış olan toprak ev olduğunu biliyorum. " dedi.