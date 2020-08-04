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04.08.2020 - 13:24 |

Son dakika... Yine bildi! Prof. Dr. Naci Görür Malatya bölgesini depreme karşı uyarmıştı

Gelen son dakika haberine göre, Malatya Pütürge'de saat 12.57'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'ün günler öncesinden bölgeyle ilgili yaptığı tahmin dikkat çekti.

Son dakika... Yine bildi! Prof. Dr. Naci Görür Malatya bölgesini depreme karşı uyarmıştı

Son dakika haberine göre, Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Türkiye'nin doğusunda 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve çevresindeki illerde de hissedildi.

Yaşanan depremden bir kaç gün önce Prof. Dr. Naci Görür, 1 Ağustos 2020'de Malatya’nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33’te 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulunmuştu.

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Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem MalatyaFayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler."

7.4 UYARISI

Prof. Dr. Görür, açıklamasının devamında, "Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. 2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir. Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır" dedi.

Son dakika! Malatya Pütürge'de korkutan deprem! Büyüklüğü 5.2! İlk görüntüler...Gelen bir son dakika haberine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Hasara var, can kaybı yok" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, "Hasara dönük ihbar yok" ifadelerini kullandı.
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