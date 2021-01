Son dakika... Dolandırıcı savcıya 13 yıl 9 ay hapis talebi

Damla GÜLER / İSTANBUL

Bakırköy Adalet Sarayı’ndan görevli savcı Tamer C. Meslektaşlarını ve katipleri dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Soruşturmanın ardından Tamer C. hakkında, “kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Savunmasının ardından önceki celsede tahliye edilen sanık Tamer C. hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya sanık Tamer C. katılmazken avukatı hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, katılanların ve tanıkların beyanları, sanığın suçu kabul etmesi birlikte değerlendirildiğinde suçun ortaya çıktığını belirtti. Mütalaada, sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldığını ancak dosya kapsamında değerlendirildiğinde “basit dolandırıcılık” suçundan 2 yıl 9 aydan 13 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.