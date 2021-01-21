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21.01.2021 - 11:53 |

Son dakika... Dolandırıcı savcıya 13 yıl 9 ay hapis talebi

Gelen son dakika haberine göre; Bakırköy Adliye Sarayı’nda meslektaşlarını ve katipleri dolandırdığı gerekçesiyle hakkında, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan savcı Tamer C. hakkında esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık savcının “nitelikli dolandırıcılık” suçundan değil, “basit dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Son dakika... Dolandırıcı savcıya 13 yıl 9 ay hapis talebi

Damla GÜLER / İSTANBUL

Bakırköy Adalet Sarayı’ndan görevli savcı Tamer C. Meslektaşlarını ve katipleri dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Soruşturmanın ardından Tamer C. hakkında, “kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Savunmasının ardından önceki celsede tahliye edilen sanık Tamer C. hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya sanık Tamer C. katılmazken avukatı hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, katılanların ve tanıkların beyanları, sanığın suçu kabul etmesi birlikte değerlendirildiğinde suçun ortaya çıktığını belirtti. Mütalaada, sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldığını ancak dosya kapsamında değerlendirildiğinde “basit dolandırıcılık” suçundan 2 yıl 9 aydan 13 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Bağdat'ta kanlı saldırılar! Çifte patlama...Irak'ın başkentindeki kalabalık bir çarşıda bugün gerçekleşen intihar saldırılarında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaralı hastaneye kaldırılırken, birçoğunun durumu ağır. Reuters, terör örgütü DEAŞ'ın 2017'de mağlup edilmesinden bu yana Bağdat'taki en kanlı saldırılardan birinin gerçekleştiğini aktarıyor.
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