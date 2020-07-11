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11.07.2020 - 10:19 | | AA

Son dakika... DSÖ Direktörü'nden corona ile mücadele açıklaması: Türkiye yaptı!

Gelen son dakika haberine göre, corona virüs ile mücadede Türkiye'nin başarısına dikkat çeken DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda" dedi.

Son dakika... DSÖ Direktörü'nden corona ile mücadele açıklaması: Türkiye yaptı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda. Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kurallarından bir tanesi test yapılması. Türkiye bunu günde 20 bin testten 50 bin teste çıkarabilmiş durumda" diye konuştu.

Türkiye'deki vaka sayılarıyla ilgili açıklama yapan Kluge, "Biz haziran ayının başında sokağa çıkma yasağı kaldırıldığı zaman bir çıkış görmüştük ama daha sonra o da inişe geçip stabilize oldu. Benim burada bulunmam da zaten Türkiye'nin kaydetmiş olduğu ilerlemeyi, aşamayı en iyi şekilde gösteriyor diye düşünüyorum" dedi.

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