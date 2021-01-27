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27.01.2021 - 17:09 | | DHA

Son dakika... Düzce'de sitede gürültü iddiası! 2 genç dövüldü

Gelen son dakika haberine göre; Düzce'de bir sitede gürültü yaptıkları iddia edilen gençler dövüldü. Olay sonrası ekipler siteye geldi. Gençler hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Düzce'de sitede gürültü iddiası! 2 genç dövüldü
Düzce'de sitede gürültü iddiası! 2 genç dövüldü
Düzce'de sitede gürültü iddiası! 2 genç dövüldü
Düzce'de sitede gürültü iddiası! 2 genç dövüldü
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Olay, Konuralp Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede oturan bazı kişiler, bahçede oturan A.Y ve S.A.’yı gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Ancak iddiaya göre gençler uyarıları dikkate almayınca, 3 kişi evlerinden çıkıp, sopayla gençlere saldırdı. S.A. tekme tokat dövülürken, A.Y ise başına aldığı sopa darbesi ile yere yığıldı. Bu kişiler, yere düşen gençlere bir süre daha vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövülen gençler Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, darp anı, sitede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

 

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