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26.06.2020 - 09:03 | | AA - İHA

Son dakika! Ecrin cinayetinde flaş gelişme! 4 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında çocuğun üvey babasının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Son dakika! Ecrin cinayetinde flaş gelişme! 4 şüpheli tutuklandı

Samsun’da 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren ve ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Üvey baba D.K. ve üvey babaanne H.K. tutuklananlar arasında yer aldı.

Üvey babaanne H.K. 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan, H.S. ve M.Y. fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Üvey baba D.K. ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

Üvey amca Ö.K. ve H.Ö. ise savcıya verdikleri ifade sonrası serbest kaldı.

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