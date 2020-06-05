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05.06.2020 - 09:20 | | DHA

Son dakika... Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı!

Gelen son dakika haberine Edirne Valiliği, sınırda Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri’ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığını açıkladı.

Son dakika... Edirne Valiliği: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı!

Son dakika haberine göre, Edirne Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“04.06.2020 perşembe günü saat 17.30 sıralarında, ilimiz Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarımızca Meriç Nehri’nde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yolda fark ettiği çantayı alıp kayıplara karıştıÜmraniye’de bir bayan şahıs yola düşen çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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