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26.06.2020 - 22:46 | | AA

Son dakika.. Ege Denizi'nde korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika.. Ege Denizi'nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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