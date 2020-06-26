Son dakika.. Ege Denizi'nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.