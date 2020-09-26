Son dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.39'da Yunanistan'ın Magnesia bölgesi ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin meydana geldiği noktaya en yakın yerleşim yerleri, 43,63 kilometreyle Magnesia ve 107,6 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı, 24,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 21.39'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.