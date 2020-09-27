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27.09.2020 - 15:35 |

Son dakika... Ege Denizi'nde peş peşe korkutan depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması yapıldı. Açıklamada Ege Denizi'nde saat 15.22'de 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin ise 11.73 km olarak duyuruldu.

Son dakika... Ege Denizi'nde peş peşe korkutan depremler

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak olarak açıkladı. Derinliğinin ise 13.4 km olarak bildirildi. Saat 15.28'de de aynı bölgede 3.4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin ise 9.3 km olarak açıklandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 15.22'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Çanakkale. Gökçeada açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Son dakika... Ege Denizinde peş peşe korkutan depremler

Son dakika... Ege Denizinde peş peşe korkutan depremler

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD sosyal medya hesaplarından bir deprem duyurusu daha yaptı. AFAD, saat 15.57'de 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirtti. Ege Denizi'ndeki depremin derinliğini ise 13.02 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 15.58'de meydana geldiğini duyurarak büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Derinliğini ise 10.8 km olarak belirtti. 

Ege Denizi'nde saat 16.16'da da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın açıklamasında depremin derinliğinin 10.10 km olarak açıklandı

Son dakika... Ege Denizinde peş peşe korkutan depremler

Son dakika... Ege Denizinde peş peşe korkutan depremler

 

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