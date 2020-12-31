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31.12.2020 - 04:04 |

Son dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD, saat 03:51'de Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.63 kilometre olarak açıklandı.

    Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
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