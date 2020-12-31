31.12.2020 - 04:04 |
Son dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem
Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 03:51'de Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.63 kilometre olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 23.24 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 31.12.2020, 03:51:27 TSİ
Enlem : 37.8321 N
Boylam : 26.7648 E
Derinlik : 10.63 km
Detay : https://t.co/3t9m2OnW75@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi