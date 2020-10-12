12.10.2020 - 07:36 | | AA-DHA
Son dakika: Ege Denizi'nde peş peşe şiddetli depremler
Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde korkutan depremler. Ege Denizi açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Ege Denizi Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 03.30'da Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde, 03.44'te ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
İlk sarsıntı Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta ve 5.78 kilometre derinlikte ikincisi ise 131.77 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte meydana geldi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.