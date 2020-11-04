Son dakika! Ege'de deprem fırtınası

AFAD'ın geçtiği son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde merkez üssü Samos olan bir deprem daha meydana geldi. Saat 16.21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından binleri geçen artçı deprem meydana geldi. Bölgedeki deprem fırtınası ise EMSC'nin haritasına böyle yansıdı.