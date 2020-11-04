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04.11.2020 - 16:36 |

Son dakika! Ege'de deprem fırtınası

Gelen bir son dakika haberine göre Ege'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika! Ege'de deprem fırtınası

AFAD'ın geçtiği son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde merkez üssü Samos olan bir deprem daha meydana geldi. Saat 16.21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından binleri geçen artçı deprem meydana geldi. Bölgedeki deprem fırtınası ise EMSC'nin haritasına böyle yansıdı.

Mucize kurtuluşu ağlayarak anlattıİzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak kurtulan Fatma Aladağ, yaşadığı zor anları, gözyaşlarıyla hatırlıyor.
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