MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...
ABONE OL
28.09.2020 - 07:32 | | AA

Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, saat 07.12 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Ege Denizi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.12'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan'ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu. Yer sarsıntısı 37,57 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

Son dakika... Egede korkutan deprem Depremin büyüklüğü...

Mardin'e şehit ateşi düştüIrak'ın kuzeyindeki Pençe Hareket alanında teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! 28 Eylül koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı

Son dakika! 28 Eylül koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar belli oldu - Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar belli oldu - Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Sıradaki Haber