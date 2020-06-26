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26.06.2020 - 10:27 |

Son dakika! Ege'de şiddetli deprem! İstanbul, İzmir ve Manisa...

Gelen bir son dakika haberine göre; Manisa'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Aydın, Muğla ve İzmir gibi merkez illerde de hissedildi. Bölgede çok sayıda artçı deprem daha meydana geliyor. Saruhanlı ilçesinde 3.6 ve 3.0 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Son dakika... Ege'de korkutan deprem! İstanbul dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler
Son dakika... Ege'de korkutan deprem! İstanbul dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler
Son dakika... Ege'de korkutan deprem! İstanbul dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler
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AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne  (EMSC) göre ise sarsıntının merkez üssü, Manisa'nın Gölmarmara ilçesine dokuz kilometre mesafede. Manisa şehir merkezine 36 kilometre, İzmir şehir merkezine ise 68 kilometre.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; 

MANİSA VALİSİ: HASAR ŞİKAYETİ YOK!

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu ana kadar valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok." dedi. 

Son dakika Egede şiddetli deprem İstanbul, İzmir ve Manisa...

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK ekranlarından yaptığı açıklamada, "İzmir düzlük bir alan, şehirde yoğun hissedilmesi çok normal. Bölgede çok sayıda fay var. Bu depremler sürpriz değil. Bölgede bu büyüklükte depremlerin olması çok normal. 5 büyüklüğü civarında depremler normalde hasar yaratmaz." dedi.

GSM OPERATÖRLERİ SERVİS DIŞI KALDI

AA İzmir Muhabiri Tezcan Ekizler İzmir'deki son durumu aktardır. Bir çok vatandaşın sokağa çıktığını anlatan Tezcan, bir süre GSM operatörlerinin servis dışı kaldığını anlattı. 

BAKAN SOYLU: KIRSALDA TARAMA DEVAM EDİYOR!

İçişleri Bakanı Soylu: "Manisa Saruhanlı'daki depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir, kırsal tarama devam etmektedir."

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE YIKIM YOK!

Depremin merkez üssü Saruhanlı'dan bildiren DHA muhabiri Cemil Seval, bölgede yıkım ve yaralı olmadığını belirtti. Hasarlı binaların olduğunu anlatan Seval, boş ve metruk evlerde çatlaklar olduğunu belirtti.

 

Son Dakika: Ege'de şiddetli bir deprem meydana geldiGelen bir son dakika haberine göre, Manisa'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde ve hatta İstanbul'da hissedildi.
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