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01.12.2020 - 22:13 |

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! EGM'den açıklama geldi

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düştü. Suikast iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! EGM'den açıklama geldi

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan “İMAMOĞLU’NA yönelik suikast emri verilen DEAŞ Militanları yakalandı” haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dakika: Ekrem İmamoğluna suikast iddiası EGMden açıklama geldi

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