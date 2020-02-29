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29.02.2020 - 15:45 |

Son dakika haberi | Elazığ'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre, Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'dan yaptığı açıklamada, "Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi | Elazığ'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklandı. 

Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREM ŞEHİRDE HİSSEDİLDİ

Kandili Rasathanesi de Elazığ depremini 4.6 olarak bildirdi. Depremin derinliğini ise Kandilli 3.6 kilometre olarak ölçtü.

Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi, insanlar sokağa çıktı.

Son dakika haberi | Elazığda korkutan deprem Depremin büyüklüğü...

AFAD'DAN AÇIKLAMA:

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

SON DEPREMLER

Son dakika haberi | Elazığda korkutan deprem Depremin büyüklüğü...

 

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