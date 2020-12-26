Son Dakika... Elazığ'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat: 14.09 sıralarında merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11.57 kilometre olarak bildirildi.

Öte yandan depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.